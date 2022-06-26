В Кюрдамире автомобиль упал в канал, пострадали четверо членов одной семьи

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящий через село Сыгырлы.

Так, водитель автомобиля марки "Nissan", житель села Атакишили Кюрдамирского района, 33-летний Сархан Джалал оглы Керимов не справился с управлением, после чего машина упала в канал.

В результате водитель и его пассажиры - 25-летняя Самира Эльхан гызы Керимова, 2-летняя Айлин Сархан гызы Керимли и годовалый Джалил Сархан оглы Керимли получили различные телесные повреждения.

Пострадавших на машине скорой помощи доставили в центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.