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В Кюрдамире автомобиль упал в канал, пострадали четверо членов одной семьи

В Кюрдамире автомобиль упал в канал, пострадали четверо членов одной семьи В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
26 июня 2022 г. 08:20
В Кюрдамире автомобиль упал в канал, пострадали четверо членов одной семьи

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящий через село Сыгырлы.

Так, водитель автомобиля марки "Nissan", житель села Атакишили Кюрдамирского района, 33-летний Сархан Джалал оглы Керимов не справился с управлением, после чего машина упала в канал.

В результате водитель и его пассажиры - 25-летняя Самира Эльхан гызы Керимова, 2-летняя Айлин Сархан гызы Керимли и годовалый Джалил Сархан оглы Керимли получили различные телесные повреждения.

Пострадавших на машине скорой помощи доставили в центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə avtomobil su kanalına aşıb, bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb

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