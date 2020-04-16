​В Кюрдамире автомобиль сбил пешехода, водитель скрылся

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на проспекте Бабек.

Автомобиль марки "VAZ-2107" сбил переходившего дорогу жителя села Атакишили Ниямеддина Габиб оглы Ибрагимова, 1988 года рождения.

После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

При помощи прохожего пострадавший был доставлен в Кюрдамирскую Центральную районную больницу. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ведутся поиски виновника ДТП.

По факту ведется расследование.