В Кюрдамире автомобиль сбил 41-летнего пешехода

В Кюрдамире автомобиль сбил 41-летнего пешехода

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

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В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход. Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ДТП произошло на улице Моллы Панаха Вагифа. Автомобиль марки ВАЗ-21015 сбил пытавшегося перейти дорогу 41-летнего жителя района Алиева Мехмана Зейнаддин оглу. В результате Мехман Алиев получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в отделение травматологии Кюрдамирской центральной районной больницы. По факту проводится расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə 41 yaşlı piyadanı avtomobil vurub