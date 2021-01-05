В Кюрдамире автомобиль сбил 41-летнего пешехода

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ДТП произошло на улице Моллы Панаха Вагифа.
Автомобиль марки ВАЗ-21015 сбил пытавшегося перейти дорогу 41-летнего жителя района Алиева Мехмана Зейнаддин оглу. В результате Мехман Алиев получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в отделение травматологии Кюрдамирской центральной районной больницы.
По факту проводится расследование.