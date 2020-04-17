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В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода

​В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через территорию села Атакишили.

Так, переходившего дорогу жителя села Талеха Сехраб оглы Махмудова, 1989 года рождения сбил автомобиль. От полученных травм пешеход скончался на месте.

После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

Тело погибшего было доставлено в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ведутся поиски виновника ДТП.

По факту ведется расследование.  

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