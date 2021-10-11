В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Каррар.

Так, житель Кельбаджарского района, 27-летний Эльчин Байрам оглы Хыдыров на автомобиле марки "Vito Mercedes" сбил 53-летнего жителя села Кандоба Агсуинского района Сафу Балакиши оглы Ибадова. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Тело С.Ибадова для обследования было передано в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.