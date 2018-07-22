В Кюрдамире 5-летний ребенок до смерти избит приемным отцом

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Кюрдамир. 22 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе 5-летний ребенок избит до смерти.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в одной из ферм села Мурадхан.

Таким образом, жительница Астаринского района 33-летняя Ягубова Севана Беюкага гызы некоторое время назад вышла замуж за жителя села Мурадхан Абдуллаева Абдуллу Ингилаб оглы, вместе с ними также жил 5-летний ребенок от ее первого брака Ягубов Мурад Байрамали оглы. Непослушание ребенка резко изменило к нему отношение приемного отца. А.Абдуллаев начал применять силу в отношении ребенка, нанеся Мураду травмы тупыми и острыми предметами. Несколько дней назад возникшие на теле ребенка ссадины стали причиной повышения его температуры. Опасающийся задержания А.Абдуллаев не отвез ребенка на обследование к врачу, в результате Мурад скончался 21 июля от полученных травм.

По факту в Кюрдамирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК АР. Обвиняемый Абдуллаев Абдулла Ингилаб оглы задержан в качестве подозреваемого лица.