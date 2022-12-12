В Кюрдамире 43-летняя женщина скончалась в больнице

В Кюрдамире в больнице скончалась 43-летняя женщина.

В Кюрдамире в больнице скончалась 43-летняя женщина.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила прокуратура Кюрдамирского района.

Так, 11 декабря около 21:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жительницы села Еникенд Кюрдамирского района Сарай Эминовой, 1979 г.р., в Кюрдамирской районной центральной больнице.

Разбирательство установило, что Сарай Эминова 10 декабря поступила в больницу с диагнозом "лейомиома матки, кровотечение, анемия", в 12:00 того же дня она была прооперирована. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, С.Эминова скончалась.

Расследование по факту проводится в прокуратуре Кюрдамирского района.