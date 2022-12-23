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В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший

В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший.
Происшествия
23 декабря 2022 г. 16:53
В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший

В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший.

Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

По его словам, ДТП произошло сегодня на территории села Алмалыг Кяльбаджарского района.

В результате столкновения двух грузовых автомобилей один из водителей - житель села Тоганалы Гёйгёльского района В.Байрамов получил легкие телесные повреждения.

Сотрудники Кяльбаджарского РУП прибыли на место ДТП для проведения расследования.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə iki yük avtomobili toqquşub, xəsarət alan var

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