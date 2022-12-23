В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший

В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший

В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший.

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В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший. Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов. По его словам, ДТП произошло сегодня на территории села Алмалыг Кяльбаджарского района. В результате столкновения двух грузовых автомобилей один из водителей - житель села Тоганалы Гёйгёльского района В.Байрамов получил легкие телесные повреждения. Сотрудники Кяльбаджарского РУП прибыли на место ДТП для проведения расследования. Расследование по факту продолжается. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook