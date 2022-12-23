В Кяльбаджаре столкнулись два грузовика, есть пострадавший.
Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.
По его словам, ДТП произошло сегодня на территории села Алмалыг Кяльбаджарского района.
В результате столкновения двух грузовых автомобилей один из водителей - житель села Тоганалы Гёйгёльского района В.Байрамов получил легкие телесные повреждения.
Сотрудники Кяльбаджарского РУП прибыли на место ДТП для проведения расследования.
Расследование по факту продолжается.