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В Кяльбаджаре в результате аварии трактора водитель получил увечье

В Кяльбаджаре в результате аварии трактора водитель получил увечье 19:48
Происшествия
28 марта 2023 г. 20:15
В Кяльбаджаре в результате аварии трактора водитель получил увечье

В Кяльбаджарском районе перевернулся трактор, в результате аварии увечье получил водитель.

Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

По его словам, в отдел полиции Кяльбаджарского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в районе перевала Зод.

"В результате предварительного расследования выяснилось, что трактор, принадлежащий дорожному управлению города Нафталан, которым управлял житель Кяльбаджарского района Фейруз Байрамов (1968 г.р.), опрокинулся во время расчистки дороги от снежной лавины. В результате аварии водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация левой стопы", - говорится в сообщении.

Расследование по данному факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə traktor aşıb, sürücü xəsarət alıb

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