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В Кяльбаджаре перевернулся трактор, есть погибший

В Кяльбаджаре перевернулся трактор, есть погибший 18 ноября в Кяльбаджарском районе перевернулся трактор, есть погибший.
Происшествия
23 ноября 2022 г. 10:00
В Кяльбаджаре перевернулся трактор, есть погибший

В Кяльбаджарском районе перевернулся трактор, есть погибший.

Как стало известно Report, 18 ноября Фариз Тагиев (1972 г.р.), находившийся за рулем фронтального погрузчика марки "ЗЛ 50", потерял управление во время движения и транспортное средство перевернулось. В результате ДТП, Ф.Тагиев скончался на месте происшествия от полученных травм.

В Кяльбаджарском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə traktor aşıb, ölən var

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