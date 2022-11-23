В Кяльбаджаре перевернулся трактор, есть погибший

18 ноября в Кяльбаджарском районе перевернулся трактор, есть погибший.

В Кяльбаджарском районе перевернулся трактор, есть погибший.

Как стало известно Report, 18 ноября Фариз Тагиев (1972 г.р.), находившийся за рулем фронтального погрузчика марки "ЗЛ 50", потерял управление во время движения и транспортное средство перевернулось. В результате ДТП, Ф.Тагиев скончался на месте происшествия от полученных травм.

В Кяльбаджарском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК, ведется следствие.