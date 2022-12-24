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В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть пострадавший

В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть пострадавший В Кяльбаджарском районе в результате опрокидывания грузового автомобиля водитель получил травмы.
Происшествия
24 декабря 2022 г. 14:18
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть пострадавший

В Кяльбаджарском районе перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в отдел полиции Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районном селе Яншаг перевернулся грузовик марки "Volvo".

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и провели соответствующие мероприятия.

В результате ДТП водитель грузовика получил различные телесные повреждения.

Расследование по факту происшествия продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə yük maşını aşıb, xəsarət alan var

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