В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть пострадавший

В Кяльбаджарском районе перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.
Как сообщает Report со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в отдел полиции Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районном селе Яншаг перевернулся грузовик марки "Volvo".
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и провели соответствующие мероприятия.
В результате ДТП водитель грузовика получил различные телесные повреждения.
Расследование по факту происшествия продолжается.