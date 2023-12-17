В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, водитель скончался

В селе Гамышлы Кяльбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В селе Гамышлы Кяльбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ведомстве отметили, что в Кяльбаджарский районный отдел полиции (РОП) поступила информация о ДТП на территории села Гамышлы.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, были осуществлены соответствующие действия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что житель Баку С.Рагимов, находившийся за рулем грузовика "Ман", не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в русло реки, водитель скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.