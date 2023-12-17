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В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, водитель скончался

В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, водитель скончался В селе Гамышлы Кяльбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
17 декабря 2023 г. 16:30
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, водитель скончался

В селе Гамышлы Кяльбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ведомстве отметили, что в Кяльбаджарский районный отдел полиции (РОП) поступила информация о ДТП на территории села Гамышлы.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, были осуществлены соответствующие действия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что житель Баку С.Рагимов, находившийся за рулем грузовика "Ман", не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в русло реки, водитель скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə yük maşını aşıb, ölən var

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