В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, водитель скончался

В селе Гамышлы Кяльбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Об этом западному бюро
В ведомстве отметили, что в Кяльбаджарский районный отдел полиции (РОП) поступила информация о ДТП на территории села Гамышлы.
На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, были осуществлены соответствующие действия.
В ходе предварительного расследования было установлено, что житель Баку С.Рагимов, находившийся за рулем грузовика "Ман", не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в русло реки, водитель скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.