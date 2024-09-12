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В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, скончался один человек

В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, скончался один человек В дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля в селе Гамышлы Кяльбаджарского района скончался один человек, еще один получил ранения.
Происшествия
12 сентября 2024 г. 08:32
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, скончался один человек

В дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля в селе Гамышлы Кяльбаджарского района скончался один человек, еще один получил ранения.

Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции. В ходе предварительного расследования было установлено, что житель Дашкесанского района Гасымов Н., 1989 года рождения, находясь за рулем грузовика Hovo, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, находившийся в автомобиле житель Дашкесанского района Гасымов И., 1992 года рождения, получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə yük avtomobili aşıb, ölən və xəsarət alan var

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