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В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть пострадавший

В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть пострадавший На Муровском перевале в Кяльбаджарском районе перевернулся грузовой автомобиль.
Происшествия
15 февраля 2023 г. 23:52
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть пострадавший

На Муровском перевале в Кяльбаджарском районе перевернулся грузовой автомобиль.

Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

По его словам, в Кяльбаджарский РОП поступила информация о ДТП на Муровском перевале. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

В ходе предварительного расследования было установлено, что перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил легкие травмы. Ему была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в больницу. Транспортное средство убрали с проезжей части и движение было восстановлено.

Проверки по факту продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Murov aşırımında yük avtomobili aşıb, xəsarət alan var

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