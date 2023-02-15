В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть пострадавший

На Муровском перевале в Кяльбаджарском районе перевернулся грузовой автомобиль.
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По его словам, в Кяльбаджарский РОП поступила информация о ДТП на Муровском перевале. На место происшествия выехали сотрудники полиции.
В ходе предварительного расследования было установлено, что перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил легкие травмы. Ему была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в больницу. Транспортное средство убрали с проезжей части и движение было восстановлено.
Проверки по факту продолжаются.