В Кяльбаджаре обнаружены человеческие останки

В Кяльбаджарском районе Азербайджана обнаружены человеческие останки и фрагменты женской одежды.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
27 октября в Кяльбаджарскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении на территории села Заллар подвергшихся эрозии костей человеческого скелета, а также фрагментов, предположительно, женской одежды.
Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места, фрагменты обнаруженных костей и предметов одежды были изъяты для проведения экспертизы.
Предположительно, обнаруженные останки и предметы одежды принадлежали человеку, который попал в плен и умер под пытками во время оккупации Арменией Кяльбаджарского района.
Расследование по факту продолжается.