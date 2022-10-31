В Кяльбаджаре обнаружены человеческие останки

В Кяльбаджарском районе Азербайджана обнаружены человеческие останки и фрагменты женской одежды.

В Кяльбаджарском районе Азербайджана обнаружены человеческие останки и фрагменты женской одежды.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

27 октября в Кяльбаджарскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении на территории села Заллар подвергшихся эрозии костей человеческого скелета, а также фрагментов, предположительно, женской одежды.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места, фрагменты обнаруженных костей и предметов одежды были изъяты для проведения экспертизы.

Предположительно, обнаруженные останки и предметы одежды принадлежали человеку, который попал в плен и умер под пытками во время оккупации Арменией Кяльбаджарского района.

Расследование по факту продолжается.