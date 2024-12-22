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В Кяльбаджаре автомобиль съехал в овраг, один человек погиб

В Кяльбаджаре автомобиль съехал в овраг, один человек погиб В Кяльбаджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
22 декабря 2024 г. 13:44
В Кяльбаджаре автомобиль съехал в овраг, один человек погиб

В Кяльбаджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Нива" съехал с обледеневшей дороги в овраг.

В результате инцидента погиб водитель транспортного средства - житель данного района Дадашов Шахлар Сабир оглу (1974 г.р.), а пассажир - житель города Баку Ибрагимбейли Аллахверди Эльшан оглу (1991 г.р.) получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə avtomobil dərəyə aşıb, ölən və xəsarət alan var

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