В Кяльбаджаре автомобиль съехал в овраг, один человек погиб

В Кяльбаджаре автомобиль съехал в овраг, один человек погиб

В Кяльбаджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

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В Кяльбаджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Нива" съехал с обледеневшей дороги в овраг. В результате инцидента погиб водитель транспортного средства - житель данного района Дадашов Шахлар Сабир оглу (1974 г.р.), а пассажир - житель города Баку Ибрагимбейли Аллахверди Эльшан оглу (1991 г.р.) получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был доставлен в больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram