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В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры

В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева “О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях” от 1 апреля 2021 года, после создания Губадлинской и Кяльбаджарской военных прокуратур соответствующ
Происшествия
25 августа 2021 г. 16:43
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева “О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях” от 1 апреля 2021 года, после создания Губадлинской и Кяльбаджарской военных прокуратур соответствующими приказами Генерального прокурора Кямрана Алиева были определены структура и штатная численность указанных военных прокуратур.

В ответ на запрос Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что соответствующими приказами Байрамову Махиру Аламдар оглу поручено исполнение обязанностей военного прокурора Кяльбаджара, Мурсалову Эльшану Хыдыр оглу - военного прокурора Губадлы.

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Версия на английском языке Military prosecutors appointed to Kalbajar and Gubadli 
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər və Qubadlıya hərbi prokurorlar təyin olunub

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