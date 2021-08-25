В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева “О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях” от 1 апреля 2021 года, после создания Губадлинской и Кяльбаджарской военных прокуратур соответствующ

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева “О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях” от 1 апреля 2021 года, после создания Губадлинской и Кяльбаджарской военных прокуратур соответствующими приказами Генерального прокурора Кямрана Алиева были определены структура и штатная численность указанных военных прокуратур.

В ответ на запрос Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что соответствующими приказами Байрамову Махиру Аламдар оглу поручено исполнение обязанностей военного прокурора Кяльбаджара, Мурсалову Эльшану Хыдыр оглу - военного прокурора Губадлы.