Из квартиры в Баку украдено 150 тыс. долларов

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку совершена крупная кража.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

Согласно информации, из квартиры гражданина Российской Федерации Самедова Бахмана Ниязи оглу, проживающего по улице Рашида Бехбудова, 142, при неизвестных обстоятельствах было украдено 150 тыс. долларов из находившихся там 190 тыс. долларов. Вор или (воры) оставили 40 тыс. долларов и покинули квартиру.

По факту ведется расследование в 21-м отделении полиции Насиминского районного управления полиции.