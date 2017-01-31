Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В квартире в Баку найдено тело гражданина Грузии.
Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Ясамальского района столицы.
Согласно информации, в одной из квартир на улице Шарифзаде было обнаружено тело Османова Дилея Гурбановича 1933 г.р. Тело Д. Османова передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. На теле не было никаких признаков насилия.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook