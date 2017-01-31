 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В квартире в Баку найдено тело гражданина Грузии

    По факту ведется расследование

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В квартире в Баку найдено тело гражданина Грузии.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Ясамальского района столицы. 

    Согласно информации, в одной из квартир на улице Шарифзаде было обнаружено тело Османова Дилея Гурбановича 1933 г.р. Тело Д. Османова передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. На теле не было никаких признаков насилия. 

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi