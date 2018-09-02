В квартире в Баку найден труп женщины

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе города Баку в квартире найден труп женщины.
Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, на линию Центра Управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о том, что один человек в Ясамальском районе остался за запертой дверью в беспомощном положении.
Привлеченные к месту события спасатели Службы спасения особого риска МЧС взломав дверь квартиры, нашли в ней тело 1933-го года рождения Марии Георгинской Абдинович.
Тело передано по назначению.
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