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    В квартире в Баку найден труп женщины

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе города Баку в квартире найден труп женщины.

    Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, на линию Центра Управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о том, что один человек в Ясамальском районе остался за запертой дверью в беспомощном положении.

    Привлеченные к месту события спасатели Службы спасения особого риска МЧС взломав дверь квартиры, нашли в ней тело 1933-го года рождения Марии Георгинской Абдинович.

    Тело передано по назначению.

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