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    В квартире убитой бизнес-леди хранилилсь драгоценности на сумму 1 млн. манатов - ЭКСКЛЮЗИВ

    Неделей ранее ей посоветовали нанять охранника

    Неделей ранее ей посоветовали нанять охранника 

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В квартире убитой бизнес-леди Марьям Намидзаде хранились драгоценности на сумму 1 млн. манатов.

    Об этом корреспонденту Report сообщила одна из соседок убитой. 

    В день Нового года М.Намидзаде сказала своей  соседке, что торговля в универмаге очень слабая, и что она каждый день носит с собой 15 кг золота из дома на работу и с работы домой. Соседка посоветовала ей нанять охранника.

    Отметим, что нынешняя рыночная стоимость 15 кг золота составляет примерно 1 млн. манатов. 

    А дочь М.Намидзаде - Гюнель Гусейнова в своих показаниях заявила, что украдены драгоценности на 30 тыс. долларов.

    Г.Гусейнова и еще 3 человека задержаны в качестве подозреваемых. 

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