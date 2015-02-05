​В столичной квартире обнаружен труп 77-летнего хозяина

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В одной из столичных квартир обнаружен труп 77-летнего мужчины.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на "горячую линию" министерства 112 поступила информация о том, что хозяин квартиры, расположенной на территории Ясамальского района, Тофик Паша оглу Мамедов 1938 г.р. остается беспомощным в помещении. Прибывшие на место спасатели МЧС с помощью специального оборудования открыли входную дверь. При осмотре помещения был обнаружен труп хозяина квартиры.

Тело Т.Мамедова передано соответствующим органам.