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    ​В столичной квартире обнаружен труп 77-летнего хозяина

    Тело Тофика Мамедова передано соответствующим органам

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В одной из столичных квартир обнаружен труп 77-летнего мужчины.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на "горячую линию" министерства 112 поступила информация о том, что хозяин квартиры, расположенной на территории Ясамальского района, Тофик Паша оглу Мамедов 1938 г.р. остается беспомощным в помещении. Прибывшие на место спасатели МЧС с помощью специального оборудования открыли входную дверь. При осмотре помещения был обнаружен труп хозяина квартиры.

    Тело Т.Мамедова передано соответствующим органам. 

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