В Кузбассе в отношении уроженки Азербайджана возбуждено уголовное дело за вербовку террористок

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Управление федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Кемеровской области возбудило уголовные дела за участие в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, их фигурантками стали проживавшая в Кемерово 26-летняя уроженка Азербайджана и 25-летняя жительница Новокузнецка.

В настоящее время обе находятся на территории Сирии. С помощью Интернета они вербуют сторонниц среди жительниц Кузбасса, склоняя их уехать из России и примкнуть к террористам.