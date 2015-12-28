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    В Кузбассе в отношении уроженки Азербайджана возбуждено уголовное дело за вербовку террористок

    Азербайджанка и жительница Новокузнецка использовали для вербовки Интернет

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Управление федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Кемеровской области возбудило уголовные дела за участие в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, их фигурантками стали проживавшая в Кемерово 26-летняя уроженка Азербайджана и 25-летняя жительница Новокузнецка.

    В настоящее время обе находятся на территории Сирии. С помощью Интернета они вербуют сторонниц среди жительниц Кузбасса, склоняя их уехать из России и примкнуть к террористам.

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