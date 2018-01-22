В Кувейте состоялась церемония поминовения в связи с 28-ой годовщиной трагедии 20 января - ФОТО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Вчера в посольстве Азербайджана в Кувейте состоялась церемония памяти в связи с 28-й годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщили Report в дипломатическом представительстве, на церемонии участвовали живущие, работающие и получающие образование граждане Азербайджана, представители диаспорских организаций Турции и других стран, граждане Кувейта, общественно-политические деятели, получающие образование в университетах Кувейта студенты тюркоязычных стран и представители местных СМИ.

На церемонии выступил посол Эльхан Гахраман. Он отметил, что осуществленная по прямому приказу М.Горбачева агрессия со стороны военной машины СССР в ночь с 19 на 20 января является одной из тяжких преступлений против человечества.

На мероприятии минутой молчания была почтена память шехидов пожертвовавших жизнью за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Наряду с этим, в фойе посольства была организована фотовыставка посвященная трагедии 20 января 1990 года, во время которой были продемонстрированы фильм и книги о трагедии.

В то же время, пресс-релиз посольства был отправлен в государственные и правительственные структуры Кувейта, парламент, аккредитованные в стране дипломатические представительства, действующие здесь общественные организации и средства массовой информации.

Наряду с указанным, в выпусках кувейтских газет были опубликованы статьи посвященные трагедии 20 января. В газете "Аль-Джарида" за 16 января с заголовком "Посольство Азербайджана в Кувейте отмечает 28 годовщину трагедии 20 января" а также в газете "Аль-Нахар" за 19 января "Посольство Азербайджана почтило память шехидов, погибших в результате советской агрессии".

Аль-Нахар

http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=7...

Аль-Джарида

http://www.aljarida.com/articles/15161055180783756...