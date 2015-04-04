​В Курске азербайджанцы оштрафованы за фиктивные документы

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Иностранцев с неисправными документами задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Суджа".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

27-летний гражданин Азербайджана, выезжая на Украину, предъявил паспорт с явной неисправностью. В документе были вырваны и самостоятельно вклеены страницы, присутствовало механическое повреждение.

Между тем в паспорте 52-летнего соотечественника, также следовавшего в сторону соседнего государства, установлена подделка отметки о продлении срока действия документа.

За допущенные правонарушения на мужчин были наложены административные штрафы в размере 2 000 и 4 000 рублей соответственно. Иностранцам было отказано в выезде на Украину. Иностранцев пограничники передали сотрудникам УФМС по Курской области.