В Курганской области автобус съехал в кювет, 7 человек пострадали

Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области.

"Сообщение поступило в 08:24 мск. В рейсовом автобусе марки Kia находилось 47 человек. По предварительным данным, пострадали семь человек. Машина в кювете", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что причиной ДТП стал отказ рулевого управления.