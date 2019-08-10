 Наверх

В Курганской области автобус съехал в кювет, 7 человек пострадали

В Курганской области автобус съехал в кювет, 7 человек пострадали

Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области.

"Сообщение поступило в 08:24 мск. В рейсовом автобусе марки Kia находилось 47 человек. По предварительным данным, пострадали семь человек. Машина в кювете", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что причиной ДТП стал отказ рулевого управления. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!