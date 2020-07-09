В Куре утонули три человека

Трое человек утонули на участке реки Куры, протекающей по территории Зардабского&района.

Трое человек утонули на участке реки Куры, протекающей по территории Зардабского района.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Бурунлу.

Так, Джавид Арзу оглы Юсифов, 1990 года рождения, Рахиль Махир оглы Гусейнов, 2005 года рождения и Нахида Рашадат гызы Исмайлова, 2006 года рождения утонули, купаясь в реке.

На поиски тел привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Благодаря интенсивным поискам удалось извлечь из воды тело Н.Исмайловой.

Поиски других продолжаются.