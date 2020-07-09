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Report Georgia

В Куре утонули три человека

В Куре утонули три человека Трое человек утонули на участке реки Куры, протекающей по территории Зардабского&района.
Происшествия
9 июля 2020 г. 21:31
В Куре утонули три человека

Трое человек утонули на участке реки Куры, протекающей по территории Зардабского района.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Бурунлу.    

Так, Джавид Арзу оглы Юсифов, 1990 года рождения, Рахиль Махир оглы Гусейнов, 2005 года рождения и Нахида Рашадат гызы Исмайлова, 2006 года рождения утонули, купаясь в реке.

На поиски тел привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах министерства  чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Благодаря интенсивным поискам удалось извлечь из воды тело Н.Исмайловой.

Поиски других продолжаются.

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