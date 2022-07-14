В Куре утонул человек

На участке реки Кура, проходящем по территории поселка Гарачала Сальянского района, утонул человек.
Об этом сообщили
Так, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что на проходящем по территории поселка Гарачала Сальянского района участке реки Кура утонул человек. Его личность в настоящий момент устанавливается.
К поискам привлечен водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.