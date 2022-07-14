В Куре утонул человек

На участке реки Кура, проходящем по территории поселка Гарачала Сальянского района, утонул человек.

На участке реки Кура, проходящем по территории поселка Гарачала Сальянского района, утонул человек.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Так, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что на проходящем по территории поселка Гарачала Сальянского района участке реки Кура утонул человек. Его личность в настоящий момент устанавливается.

К поискам привлечен водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.