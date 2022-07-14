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В Куре утонул человек

В Куре утонул человек На участке реки Кура, проходящем по территории поселка Гарачала Сальянского района, утонул человек.
Происшествия
14 июля 2022 г. 23:49
В Куре утонул человек

На участке реки Кура, проходящем по территории поселка Гарачала Сальянского района, утонул человек.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Так, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что на проходящем по территории поселка Гарачала Сальянского района участке реки Кура утонул человек. Его личность в настоящий момент устанавливается.

К поискам привлечен водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Kürdə bir nəfər batıb

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