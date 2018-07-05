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    В Куре утонул 19-летний юноша - ДОПОЛНЕНО

    Шемкир. 5 июля. REPORT.AZ/ Установлена личность лица, предположительно утонувшего на пролегающем через Шемкирский район отрезке реки Кура. 

    Как сообщает западное бюро Report, это - Джаббаров Турхан Эльшан оглу 1999 г.р.

    Его поиски продолжаются. 

    По факту ведется расследование. 

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    Тело утонувшего в Шемкирском районе в Куре Турхана Эльшан огду Джаббарова было обнаружено группой водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.

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