В Куре утонул 19-летний юноша - ДОПОЛНЕНО

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Шемкир. 5 июля. REPORT.AZ/ Установлена личность лица, предположительно утонувшего на пролегающем через Шемкирский район отрезке реки Кура.
Как сообщает западное бюро Report, это - Джаббаров Турхан Эльшан оглу 1999 г.р.
Его поиски продолжаются.
По факту ведется расследование.
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Тело утонувшего в Шемкирском районе в Куре Турхана Эльшан огду Джаббарова было обнаружено группой водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.
Valeh DadaşovАвтор новости