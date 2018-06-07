В Куре обнаружено тело убившего в Гейгеле супругу и сбежавшего с места преступления мужчины

© Report

Самух. 7 июня. REPORT.AZ/ Установлена личность мужчины, тело которого было обнаружено на протекающем через Самухский район отрезке Куры, на территории под названием Гырмызы Самух.

Как сообщает западное бюро Report, стало известно, что это - разыскиваемый полицией разместившийся в Гейгельском селе Тулалылар вынужденный переселенец из Кельбаджарского района Фирудин Элиф оглу Алескеров 1967 г.р.

По факту ведется расследование.

Отметим, что убийство произошло 10 мая на территории под названием круг "Гаджимелик" Гейгельского района.

Фирудин Алескеров 1967 г.р. вышел из дома вместе с супругой Лалезар Абдуллаевой 1973 г.р. По дороге в Шамкирский район, где они работали, между супругами возник спор. Женщина пожаловалась, что устает на работе в хозяйстве в Шамкирском районе. Супруги ежедневно ездили работать в Шамкир, чтобы погасить задолженность банку.

На этой почве супруги поспорили, и Ф.Алескеров нанес женщине многочисленные смертельные ножевые ранения и скрылся с места преступления.

Напомним, что у супругов трое детей.