В Куре обнаружено тело 22-летнего парня

28 июня, 2018 16:19

© Report Сабирабад. 28 июня. REPORT.AZ/ Выяснилась личность парня, тело которого было обнаружено в части Куры, протекающей по территории села Азадкенд Сабирабадского района. Как сообщает центрально-аранское бюро Report, это - житель сабирабадского села Дадашбейли Ханджан Малик оглу Османов 1996 г.р. Тело передано в Ширванское городское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. По факту ведется расследование.

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