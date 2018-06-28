В Куре обнаружено тело 22-летнего парня

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Сабирабад. 28 июня. REPORT.AZ/ Выяснилась личность парня, тело которого было обнаружено в части Куры, протекающей по территории села Азадкенд Сабирабадского района.
Как сообщает центрально-аранское бюро Report, это - житель сабирабадского села Дадашбейли Ханджан Малик оглу Османов 1996 г.р.
Тело передано в Ширванское городское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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