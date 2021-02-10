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В КС рассмотрено обращение о толковании положения "вырученные инвалютные средства"

В КС рассмотрено обращение о толковании положения "вырученные инвалютные средства" Проведено очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.
Происшествия
10 февраля 2021 г. 16:16
В КС рассмотрено обращение о толковании положения вырученные инвалютные средства

Проведено очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, на заседании на основании части VI статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьи 7.1 Закона "О Конституционном суде" было рассмотрено обращение Сумгайытского апелляционного суда о толковании положения "вырученные инвалютные средства" в диспозиции статьи 483 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках и вынесено определение о принятии его к производству.

Обращение будет рассмотрено по существу с участием сторон на заседании Пленума Конституционного суда, назначенном на 26 февраля.

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