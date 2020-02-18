 Наверх

К тушению ТЦ в Баку привлечен вертолет - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В крупном торговом центре Баку произошел пожар 373
© Report

На данный момент в торговом центре "Садарак" сгорела территория более 1 000 квадратных метров. 

Как сообщает Report, работы по тушению огня продолжаются, задействован вертолет.

***09:30

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило заявление в связи с пожаром в крупном бакинском торговом центре. 

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что на горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в торговом центре "Садарак" в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. 

К тушению огня привлечены соответствующие силы Государственной службы противопожарной защиты и Службы спасения особого риска. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена.

***08:16

Сегодня утром торговом центре "Садарак" произошел пожар.

Как передает Report, на территорию были стянуты несколько пожарных автомобилей и живая сила МЧС.

Сообщается, что возгорание произошло в центре рынка, поэтому пожарные машины не могут въехать на охваченную огнем территорию. Пламя уже охватило несколько магазинов. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!