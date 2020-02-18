К тушению ТЦ в Баку привлечен вертолет - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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На данный момент в торговом центре "Садарак" сгорела территория более 1 000 квадратных метров.

Как сообщает Report, работы по тушению огня продолжаются, задействован вертолет.

***09:30

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило заявление в связи с пожаром в крупном бакинском торговом центре.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что на горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в торговом центре "Садарак" в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

К тушению огня привлечены соответствующие силы Государственной службы противопожарной защиты и Службы спасения особого риска. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена.

***08:16

Сегодня утром торговом центре "Садарак" произошел пожар.

Как передает Report, на территорию были стянуты несколько пожарных автомобилей и живая сила МЧС.

Сообщается, что возгорание произошло в центре рынка, поэтому пожарные машины не могут въехать на охваченную огнем территорию. Пламя уже охватило несколько магазинов.