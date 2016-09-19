В крупном ДТП в Воронежской области пострадали три гражданина Азербайджана

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В результате крупного ДТП в Воронежской области погибли два человека, еще несколько получили ранения, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер" двигался со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в другой "Мерседес", которым управлял 32-летний гражданин Азербайджана. За этим последовало столкновение со встречными грузовыми автомобилями "ДАФ" и "Фредлайнер", а также легковым "ВАЗ-21144".

В результате инцидента 63-летний водитель микроавтобуса и его 62-летний пассажир скончались на месте данного инцидента.

Ехавшие с ними двое пассажиров - 59-летний мужчина и 58-летняя женщина, а также водитель и пассажиры второго "Мерседеса": все граждане Азербайджана 35, 38 и 54 лет, с различными травмами были доставлены в больницу.