​В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали шестнадцать человек

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом в Уярском районе Красноярского края. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД Артем Кишкурин.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о четырех получивших травмы.

"Утром на четвертом километре автодороги "Уяр-Заозерный" водитель автобуса "ПАЗ" допустил съезд задним ходом в правый кювет с последующим опрокидыванием. Автобус направлялся из поселка Авда в город Уяр. По предварительным данным, в салоне автобуса находились 20 человек, 16 из которых обратились за медицинской помощью, из них двое детей", — информирует региональный главк МВД.

Пострадавшие доставляются в районную больницу Уяра. На месте работает ГИБДД.