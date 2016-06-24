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    ​В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали шестнадцать человек

    Пострадавшие доставляются в районную больницу Уяра

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом в Уярском районе Красноярского края. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД Артем Кишкурин.

    Ранее источник в экстренных службах сообщал о четырех получивших травмы.

    "Утром на четвертом километре автодороги "Уяр-Заозерный" водитель автобуса "ПАЗ" допустил съезд задним ходом в правый кювет с последующим опрокидыванием. Автобус направлялся из поселка Авда в город Уяр. По предварительным данным, в салоне автобуса находились 20 человек, 16 из которых обратились за медицинской помощью, из них двое детей", — информирует региональный главк МВД.

    Пострадавшие доставляются в районную больницу Уяра. На месте работает ГИБДД.

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