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В Координационном центре в Хатае состоялось совещание

В Координационном центре в Хатае состоялось совещание В Координационном центре в Хатае состоялось совещание.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 18:07
В Координационном центре в Хатае состоялось совещание

В Координационном центре в Хатае состоялось совещание.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции и поддержки поисково-спасательных операций, сегодня были направлены в Хатай.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев присоединился к совещанию в Координационном центре с участием министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

На совещании была обсуждена текущая ситуация в Хатае, предстоящие работы, в том числе направления поисково-спасательных операций, проводимых в регионе спасательными силами МЧС Азербайджана, приняты соответствующие решения.

Турецкие официальные лица выразили благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за оказанную поддержку и помощь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHatayda yerləşən Koordinasiya Mərkəzində toplantı keçirilib

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