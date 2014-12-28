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    ​В Конго 15 горняков задохнулись в шахте

    Регион на юге ДРК считается одним из богатых по залежам полезных ископаемых

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Как минимум 15 горняков задохнулись во время незаконной работы в шахте на юге Демократической Республики Конго, передает Report со ссылкой на РОСБАЛТ.

    Инцидент произошел на шахте по добыче минералов в провинции Катанга. "Пятнадцать рабочих погибли вчера в туннеле шахты Колвези. Люди умерли от удушья на глубине 20 метров, это не был обвал", — заявил мэр города Колвези Деод Капенд. По его словам, добыча в шахте была незаконной.

    Регион на юге ДРК считается одним из богатых по залежам полезных ископаемых. Местные жители рискуют жизнями, предпринимая незаконный сбор минералов, включая медь и кобальт.

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