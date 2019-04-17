В Колумбии произошёл разлив нефти после атаки на трубопровод

В Колумбии произошёл разлив нефти на крупном трубопроводе после вооружённого нападения.

Как передаёт Report со ссылкой на российские, об этом сообщает La Jornada.

Власти страны предполагают, что ответственность за нападение несут повстанцы Армии национального освобождения.

Отмечается, что нефть попала в реку и теперь около 25 тыс человек на северо-востоке страны испытывают проблемы с водоснабжением.

Местные власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях.

Данных о масштабе разлива пока нет. Ожидается, что подача воды может быть восстановлена в течение примерно 20 дней.