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    В Колумбии автомобиль въехал в толпу людей - ВИДЕО

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/Восемь человек погибли и 10 получили ранения в результате ДТП, при котором автомобиль въехал в толпу людей в колумбийском городе Гуадуас департамента Кундинамарка.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, местные жители собрались на дороге после случившегося ранее другого ДТП, в котором перевернулись два автомобиля, перевозившие мороженое и йогурты. Люди собирали рассыпавшийся по шоссе товар, когда на них наехал еще один автомобиль.

    По предварительным данным, у машины отказали тормоза. На месте скончались четверо пострадавших, еще четверо раненых умерли в больнице.

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