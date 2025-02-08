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В Коллегию адвокатов поступило более 1 тыс. жалоб в прошлом году

В Коллегию адвокатов поступило более 1 тыс. жалоб в прошлом году В 2024 году в президиум Коллегии адвокатов поступило 1116 жалоб на адвокатов.
Происшествия
8 февраля 2025 г. 10:35
В Коллегию адвокатов поступило более 1 тыс. жалоб в прошлом году

В 2024 году в президиум Коллегии адвокатов поступило 1116 жалоб на адвокатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Коллегии адвокатов за 2024 год.

Отмечается, что по 185 (17%) делам было возбуждено дисциплинарное производство. Среди них 47 (25%) жалоб и обращений поступило от государственных органов, 11 (6%) от негосударственных организаций и 127 (69%) от физических и юридических лиц.

Президиумом Коллегии адвокатов было принято 202 решения по дисциплинарным производствам: вынесено 41 (20%) предупреждение без применения дисциплинарного взыскания, 11 (6%) замечаний, 34 (17%) выговора, 55 (27%) решений о прекращении дисциплинарного производства в связи с неустановлением нарушения, отзывом жалобы и т.д., 32 (16%) решения о невозможности дать оценку, 12 (6%) о временном приостановлении адвокатской деятельности, 17 (8%) решений об обращении в суд в связи с исключением из членства.

В прошлом году было проведено 16 заседаний дисциплинарной комиссии адвокатов, комиссией были рассмотрены и приняты заключения по 189 дисциплинарным производствам.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 17 vəkilin kollegiyadan çıxarılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət olunub, 12-sinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb

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