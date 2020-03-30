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В Китае выздоровели 93% зараженных COVID-19

В Китае выздоровели 93% зараженных COVID-19

Четыре человека скончались от COVID-19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлен 31 новый случай заражения, 30 из них ввозные, выздоровели 322 пациента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В общей сложности в Китае на данный момент выявлено 723 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 630 человек, из которых 19 находятся в тяжелом состоянии, 93 человека выздоровели, погибших среди въехавших в страну зараженных пока не зарегистрировано.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 470 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 2 396 человек (633 человека находятся в тяжелом состоянии), 75 тысяч 770 человек выписаны из больниц, 3304 скончались", - говорится в сообщении.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, в том числе и в Ухане, из больниц выписаны 317 человек (315 в Ухане), зарегистрировано 4 летальных случая (все в Ухане).

Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 2396 человек, при этом 93% всех зараженных выздоровели.

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