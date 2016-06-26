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    В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Эпицентр располагался в 381 километре южнее Бишкека и в 117 километрах юго-восточнее города Ош

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Киргизии. Как передает Report, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

    Подземные толчки были зафиксированы в 17.17 по времени Астаны.

    Эпицентр располагался в 381 километре южнее Бишкека и в 117 километрах юго-восточнее города Ош.

    Глубина залегания очага – 48 километров.

    Подземные толчки ощущались в этом крупнейшем городе соседнего Казахстана.

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