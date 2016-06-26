В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Киргизии. Как передает Report, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 17.17 по времени Астаны.

Эпицентр располагался в 381 километре южнее Бишкека и в 117 километрах юго-восточнее города Ош.

Глубина залегания очага – 48 километров.

Подземные толчки ощущались в этом крупнейшем городе соседнего Казахстана.