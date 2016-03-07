​В Киеве задержаны серийные автоугонщики из Азербайджана

7 марта, 2016 22:52

Баку. 7 Марта. REPORT.AZ/ Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила об очередном задержании киевскими полицейскими группы серийных автоугонщиков из Азербайджана. Как передает Report, об этом г-жа Деканоидзе написала в Facebook в понедельник, седьмого марта. Деканоидзе отметила: «После проведения комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали четырёх граждан Азербайджана, причастных, минимум, к восьми эпизодам по угону транспортных средств».