Киев. 23 октября. REPORT.AZ/ В Киеве задержан азербайджанец по подозрению в убийстве сожительницы. Как сообщили украинскому офису Report в пресс-службе Национальной полиции Украины, мужчина сам вызвал полицию и сообщил о преступлении.

По данным полиции, около 2 часов ночи 20 октября в Соломенское управления полиции позвонил неизвестный с сообщением о том, что в квартире на улице Искровской он убил сожительницу. В адрес немедленно выехали автопатруль, следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции.

"По прибытию правоохранители обнаружили в квартире 23-летнего мужчину, который признался в совершении преступления. Он рассказал, что накануне поссорился с сожительницей, с которой жил около двух лет в арендованной квартире. В ходе выяснения отношений мужчина схватил нож и несколько раз ударил девушку", - сообщают в пресс-службе.

На теле 22-летней потерпевшей эксперты обнаружили несколько ножевых ранений шеи и живота. После преступления злоумышленник выбросил нож в мусорный бак на улице и вызвал полицию.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины мужчину задержали и доставили в территориальное управление полиции. "Установлено, что задержанный - гражданин другого государства, который учился в столичном вузе на последнем курсе. Ранее к уголовной ответственности не привлекался", - отметили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование. Задержанный сотрудничает со следствием и дает показания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали об азербайджанце, который убил девушку в Киеве.