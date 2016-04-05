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    ​В Киеве задержали азербайджанца, который находится в розыске Интерпола

    Его обвиняют в мошенничестве и подделке документов

    Баку. 5 Апреля. REPORT.AZ/ В украинской столице арестовали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

    По данным пресс-службы, он обвиняется в целом ряде преступлений, а именно: в мошенничестве, подделке документов, печатей и штампов.

    - По оценкам правоохранителей деятельность задержанного привела к значительным негативным последствиям для экономики Азербайджана. Сотрудники спецслужбы установили, что в Украине иностранец тоже планировал "работать по профилю", - рассказали в СБУ.

    В ближайшее время суд примет решение по экстрадиции задержанного.

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