В Киеве в результате взрыва в 16-этажном здании погибли 3 человека

В Киеве в результате взрыва в 16-этажном здании погибли 3 человека, 5 получили ранения, еще 20 человек были спасены.

В Киеве в результате взрыва в 16-этажном здании погибли 3 человека, 5 получивших ранения и еще 20 человек были спасены.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил пресс-секретарь киевской военной администрации Михаил Шаманов.

По его словам, спасенным лицам была оказана медико-психологическая помощь:

"Для эвакуированных лиц организовано временное проживание. На нескольких этажах здания разрушены 4 квартиры. Возгорание охватило площадь в 250 кв. м. Около 8 часов утра пожар был ликвидирован. К ликвидации последствий взрыва были привлечены спасатели и 19 единиц техники. На месте происшествия работают полиция, спасатели, медперсонал и психологи, а также другие службы. Причины взрыва расследуются. В качестве одной из предварительных версий указывается утечка газа", - добавил он.

Сотрудник Report подготовил фоторепортаж с места события.