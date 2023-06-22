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В Киеве в результате взрыва в 16-этажном здании погибли 3 человека

В Киеве в результате взрыва в 16-этажном здании погибли 3 человека В Киеве в результате взрыва в 16-этажном здании погибли 3 человека, 5 получили ранения, еще 20 человек были спасены.
Происшествия
22 июня 2023 г. 16:13
В Киеве в результате взрыва в 16-этажном здании погибли 3 человека

В Киеве в результате взрыва в 16-этажном здании погибли 3 человека, 5 получивших ранения и еще 20 человек были спасены.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил пресс-секретарь киевской военной администрации Михаил Шаманов.

По его словам, спасенным лицам была оказана медико-психологическая помощь:

"Для эвакуированных лиц организовано временное проживание. На нескольких этажах здания разрушены 4 квартиры. Возгорание охватило площадь в 250 кв. м. Около 8 часов утра пожар был ликвидирован. К ликвидации последствий взрыва были привлечены спасатели и 19 единиц техники. На месте происшествия работают полиция, спасатели, медперсонал и психологи, а также другие службы. Причины взрыва расследуются. В качестве одной из предварительных версий указывается утечка газа", - добавил он.

Сотрудник Report подготовил фоторепортаж с места события.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə 16 mərtəbəli binada baş vermiş partlayış nəticəsində 3 nəfər ölüb

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