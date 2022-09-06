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В Киеве прошло очередное судебное заседание по делу задержанных граждан Азербайджана

В Киеве прошло очередное судебное заседание по делу задержанных граждан Азербайджана Сегодня в Апелляционном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу задержанных граждан Азербайджана - участника Отечественной войны Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева.
Происшествия
6 сентября 2022 г. 18:46
В Киеве прошло очередное судебное заседание по делу задержанных граждан Азербайджана

Сегодня в Апелляционном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу задержанных граждан Азербайджана - участника Отечественной войны Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, Мисир Гасымлы и Субхан Гулиев не участвовали на процесс под председательством судьи Елены Ситайло на основании апелляционного обращения Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ).

Представитель ОДАУ Фаиль Абидов заявил Report, что процесс был отложен до 27 сентября, поскольку защита выразила протест против проведения процесса без участия обвиняемых.

"Наша организация обратилась в суд для изменения предыдущего решения в отношении нашего ветерана и задержанного вместе с ним соотечественника. Более года они содержатся в заключении без всяких доказательств, время следствия каждый раз продлевается", - добавил он.

На судебном процессе принимали участие родственники задержанных лиц и активисты азербайджанской диаспоры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə bir ildən çoxdur həbsdə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının növbəti məhkəmə iclası keçirilib

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