Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Киеве гражданин Азербайджана арестован по обвинению в похищении людей.

Как сообщает Report, полиция Дарницкого района украинской столицы задержала гражданина Азербайджана Салмана Идаят оглы Аскерова 1971 г.р.

Суд принял решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

С.Аскеров обвиняется по статьям многочисленные похищения людей и торговля людьми. Он не согласен с обвинением, и заявляет, что нуждается в серьезной правовой помощи.