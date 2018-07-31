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    В Киеве гражданин Азербайджана арестован по обвинению в похищении людей

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Киеве гражданин Азербайджана арестован по обвинению в похищении людей.

    Как сообщает Report, полиция Дарницкого района украинской столицы задержала гражданина Азербайджана Салмана Идаят оглы Аскерова 1971 г.р.

    Суд принял решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    С.Аскеров обвиняется по статьям многочисленные похищения людей и торговля людьми. Он не согласен с обвинением, и заявляет, что нуждается в серьезной правовой помощи.

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