В Киеве член диаспорской организации Азербайджана арестован по обвинению в грабеже

Киев. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Украине гражданин Азербайджана арестован по обвинению в грабеже.

Как сообщает Report, уроженец Кюрдемирского района Азербайджана Аббасов Али 1993 г.р. в настоящее время находится в управлении полиции Голосеевского района Киева.

Он обвиняется в нападении на одного из местных бизнесменов и грабеже путем угроз вместе с неизвестным следствию, сбежавшим и скрывающимся лицом.

В отношении азербайджанского юноши районным судом вынесено решение о мере пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Сообщается, что А.Аббасов является членом диаспорской организации, созданной в Киеве молодыми азербайджанцами.