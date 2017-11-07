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    В Киеве член диаспорской организации Азербайджана арестован по обвинению в грабеже

    Киев. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Украине гражданин Азербайджана арестован по обвинению в грабеже.

    Как сообщает Report, уроженец Кюрдемирского района Азербайджана Аббасов Али 1993 г.р. в настоящее время находится в управлении полиции Голосеевского района Киева.

    Он обвиняется в нападении на одного из местных бизнесменов и грабеже путем угроз вместе с неизвестным следствию, сбежавшим и скрывающимся лицом.

    В отношении азербайджанского юноши районным судом вынесено решение о мере пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

    Сообщается, что А.Аббасов является членом диаспорской организации, созданной в Киеве молодыми азербайджанцами.

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