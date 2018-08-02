В Киеве азербайджанский студент арестован по обвинению в грабеже

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В столице Украины Киеве полицейские Соломенского района задержали гражданина Азербайджана Сафарова Дашгына Гаджиага оглу 1996 г.р.

Как сообщает Report, студент одного из университетов в Киеве Д.Сафаров обвиняется в массовом грабеже. По утверждению местных правоохранительных органов, он является активным членом группы, занимавшейся в Киеве грабежом.

Районный суд принял в его отношении решение об аресте сроком на 4 месяца. Азербайджанский студент не соглашается с обвинением и сообщает, что нуждается в юридической помощи.